Гагин допустил, что страны Европы начнут выдавать призывных украинцев Киеву

Советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин допустил, что страны Европы начнут выдавать украинцев призывного возраста Киеву, следуя примеру Польши. Его слова приводит РИА Новости.

«Польша начала экстрадицию мужчин призывного возраста на Украину, из числа тех, которые эмигрировали в страну, опасаясь призыва на воинскую службу и той самой мобилизации. (…) Полагаю, все остальные страны Европы тоже начнут экстрадировать мужчин призывного возраста обратно на Украину», — сказал он.

По его словам, европейским странам «надоело любить и поддерживать украинцев». Гагин добавил, что режим президента Украины Владимира Зеленского и контрнаступление армии республики требует новых людей.

Ранее стало известно, что Польша приступила к выдаче Киеву мужчин призывного возраста, покинувших Украину после начала спецоперации. Как сообщалось, киевской стороне передали граждан, которые занимались переправкой нелегальных мигрантов из Белоруссии в Евросоюз.