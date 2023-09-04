Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:28, 4 сентября 2023Россия

В Кремле рассказали о планах Путина на единый день голосования

Песков: в единый день голосования Путин, скорее всего, проголосует удаленно
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в единый день голосования, скорее всего, будет участвовать в нем удаленно. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября.

Представитель Кремля назвал электронное голосование простым и удобным способом волеизъявления. Скорее всего, глава государства и в этот раз остановится на нем, подытожил Песков.

Ранее в Минцифры сообщили, что более 400 тысяч россиян заявили о желании участвовать в дистанционном электронном голосовании. Больше всего заявлений на участие в ДЭГ было подано жителями Московской области, Алтайского края, Псковской, Воронежской и Нижегородская областей, отметили в министерстве.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Россия применила «Кинжал» в ходе спецоперации. Что это за оружие и как оно меняет ситуацию на фронте?

    Коуч назвала три недопустимых после расставания поступка

    Девушка потеряла ногу из-за акулы и продолжила плавать на месте нападения

    Премьер Грузии назвал справедливым начало импичмента президенту страны

    Путин объяснил выход России из зерновой сделки

    Из Windows удалят текстовый редактор WordPad

    В цветах галстуков Путина и Эрдогана разглядели тайный смысл

    В Армении заявили о готовности продолжать сотрудничество с НАТО

    Офтальмолог заподозрила Шольца в попытке привлечь внимание повязкой на глазу

    Путин прокомментировал отношения России и Турции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости