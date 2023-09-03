Стало известно об очень насыщенном графике Путина

График президента Путина на предстоящей неделе будет очень насыщенным

График президента России Владимира Путина на предстоящей неделе будет очень насыщенным. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает ТАСС.

В конце недели — 10 сентября — глава государства примет участие в едином дне голосования. Формат пока не уточняется.

4 сентября в Сочи также пройдут переговоры Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Дату и место проведения встречи ранее обозначил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Других подробностей он не привел.

После встречи с президентом Турции Путин посетит один из российских регионов и проведет там совещание по развитию субъекта. Помимо этого, глава государства также запланировал провести заседание оргкомитета «Победа».

1 сентября президент России встретился со школьниками в рамках открытого урока «Разговор о важном».