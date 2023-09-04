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15:21, 4 сентября 2023Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о бездействии президента на пути к евроинтеграции

Гарибашвили: президент Зурабишвили ничего не сделала для евроинтеграции страны

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обвинил президента страны Саломе Зурабишвили в бездействии на пути к евроинтеграции, передает РИА Новости.

«Ни президент Грузии, ни наши критики — оппозиция, за последние 10 лет ничего не сделали на пути к европейской интеграции. Все является исключительно заслугой "Грузинской мечты" (правящей партии республики — прим. «Ленты.ру»)», — сказал премьер-министр.

Он объяснил, что заслугой партии считает «соглашение об ассоциации, свободную торговлю, безвизовый режим и европейскую перспективу». «Я верю, что у наших европейских друзей будет более чем достаточно аргументов, чтобы придать стране тот статус, которого она заслуживает», — заявил Гарибашвили.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель предупредил о необходимости быть готовыми к расширению ЕС, «которое приведет к вступлению десяти новых государств».

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    Алевтина Запольская
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