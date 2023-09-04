Россиянам назвали способы отключиться от работы и хорошо отдохнуть

Психолог Исраелян: хорошо отдохнуть поможет временный отказ от чтения новостей

Хорошо отдохнуть помогут временный отказ от чтения новостей и отключение уведомлений в рабочих чатах, уверена руководитель службы психологической помощи онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Татьяна Исраелян. Способы восполнить заряд энергии без мыслей о работе она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Психолог заявила, что главное правило качественного отдыха, как бы банально оно ни звучало, — «просто отдыхать». Для этого на выходных надо обязательно выключать уведомления в рабочих чатах и социальных сетях и меньше читать новости. При этом важно научиться не испытывать тревогу из-за возможности упустить что-то важное, подчеркнула она.

Еще один совет Исраелян — составить список различных занятий, которые помогут обрести спокойствие и позволят отключиться от рабочих процессов. Это может быть что угодно — от крепкого ночного сна до встречи с друзьями или длительной поездки на велосипеде. Главное — ни в чем себя не ограничивать, так как цель этого действия заключается в том, чтобы дать волю своему воображению и напомнить себе, что способность отдыхать не утрачена.

Также психолог рекомендовала сочетать пассивные и активные формы отдыха. Пассивный может включать просмотр телевизора или чтение книг, активный — быструю прогулку, занятия спортом или интересную, эмоционально заряженную настольную игру.

Обе формы отдыха допустимы, но большинство из нас склонны уделять больше времени пассивным вариантам. Легко просматривать социальные сети во время ожидания в очереди или после пробуждения, однако именно активность даст вам ощущение бодрости. При подъемах и спадах уровня энергии важны оба вида отдыха Татьяна Исраелян психолог

Очень занятым людям можно присмотреться к небольшому по продолжительности микроотдыху. Такая передышка даст заряд позитива и при этом избавит от навязчивых мыслей об отсутствии времени на полноценный отпуск, который действительно не всегда доступен, подытожила психолог.

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