Меган Маркл испытала сомнительный способ борьбы с длительным стрессом

Невролог Гай Лешцинер назвал сомнительными антистрессовые пластыри Меган Маркл

Невролог Гай Лешцинер назвал псевдонаучным и сомнительным средство для борьбы с длительным стрессом, которое заметили на запястье герцогини Сассекской Меган Маркл. Об этом пишет The Telegraph.

Меган Маркл испытала на себе действие антистрессовых пластырей, которые якобы отправляют сигналы в мозг и помогают успокоиться. Согласно объяснениям компании NuCalm, производящей устройства, пластыри работают за счет встроенных крошечных катушек Тесла. Они якобы излучают волны, имитирующие естественные частоты нейротрансмиттеров и прерывают реакции кортизола и адреналина в организме — гормонов, вырабатывающихся при стрессе. Согласно обещаниям производителя, использование пластырей — это еще и способ выспаться, так как эффект от него якобы способен заместить два часа сна за 20 минут.

Невролог из Королевского колледжа в Лондоне Гай Лешцинер усомнился в правдоподобности рекламы. По его мнению, объяснения NuCalm похожи на псевдонаучные рассуждения. «Это звучит как лженаука. Как можно сказать, что 20 минут сна под этим устройством приравниваются к двум часам нормального глубокого сна, я просто не понимаю», — прокомментировал он.

При этом специалист признал, что в заявлениях компании кроме сомнительных утверждений есть и заслуживающие доверия факты. Так, по его словам, есть некоторые доказательства, подтверждающие, что акустические сигналы можно использовать для регулирования мозговых волн. Однако Лешцинер указал, что пока это возможно лишь в теории.

Ранее сообщалось, что известные модные бренды и знаменитости, включая певицу Тейлор Свифт, расхотели работать с герцогом и герцогиней Сассекскими — принцем Гарри и его супругой Меган Маркл. Причиной этому, по словам американской журналистки Кристин Скофилд, стала неоднозначная «токсичная» репутация пары.