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20:43, 4 сентября 2023Силовые структуры

Россиянин со сломанной ногой ударил сотрудницу полиции и попал под статью

В Иркутской области возбудили дело против ударившего силовика мужчины

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Железногорске-Илимском (Иркутская область) следователи возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя по подозрению в применении насилия к представителю власти. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 13 августа мужчина вызвал скорую с жалобой на то, что у него сломана нога, но при этом не позволял врачам осмотреть ее и вел себя агрессивно. Вместе с медиками на вызов приехали наряд Росгвардии и участковый уполномоченным полиции. Находясь рядом с участковым, больной начал оскорблять сотрудницу полиции, а затем ударил ее в область спины. Пока расследование дела продолжается.

Ранее в Анапе следователи возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего туриста из Ростовской области, который напал на полицейского.

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    Варвара Митина
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