Силовики предотвратили теракт в Калужской области

Силовики предотвратили теракт на ЛЭП в Калужской области

В Калужской области силовики предотвратили теракт на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, сотрудники обнаружили два взрывных устройства, заложенных на опорах ЛЭП. Они находились на высоте двух метров, около деревни Ивочка. Специалисты обезвредили взрывные устройства и отправили на экспертизу.

Выяснилось, что мощность устройств — 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Это аналоги С-4 иностранного производства. Опасные предметы должны были взорваться по таймеру 5 сентября.

Ранее в Калуге ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который собирался поехать на Украину и вступить в бригаду «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Он по заданию Украины планировал совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры в Калуге, подготовкой которого уже занимался.