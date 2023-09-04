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12:56, 4 сентября 2023Силовые структуры

Силовики предотвратили теракт в Калужской области

Силовики предотвратили теракт на ЛЭП в Калужской области
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Иван Петров / Коммерсантъ

В Калужской области силовики предотвратили теракт на линии электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, сотрудники обнаружили два взрывных устройства, заложенных на опорах ЛЭП. Они находились на высоте двух метров, около деревни Ивочка. Специалисты обезвредили взрывные устройства и отправили на экспертизу.

Выяснилось, что мощность устройств — 100 граммов в тротиловом эквиваленте. Это аналоги С-4 иностранного производства. Опасные предметы должны были взорваться по таймеру 5 сентября.

Ранее в Калуге ФСБ предотвратила теракт на объекте критической инфраструктуры. Сотрудники ФСБ задержали жителя Калужской области, который собирался поехать на Украину и вступить в бригаду «Азов» (признана террористической организацией и запрещена в РФ). Он по заданию Украины планировал совершить теракт на одном из объектов критической инфраструктуры в Калуге, подготовкой которого уже занимался.

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    Екатерина Власова
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