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11:02, 4 сентября 2023Силовые структуры

Бывшего российского бухгалтера осудят за миллионное мошенничество

В Кузбассе будут судить бывшего главного бухгалтера за миллионное мошенничество

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Кемеровской области суд рассмотрит дело 41-летнего бывшего главного бухгалтера одного из муниципальных учреждений города Юрги за мошенничество. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с октября 2020 по апрель 2023 года фигурантка вносила ложные сведения в реестры на выплату премий работникам детского сада, указывая в ведомостях свою фамилию и сумму положенной ей выплаты. Она похитила почти 1,2 миллиона рублей из госбюджета.

Однако сотрудники УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу выявили преступление. Было возбуждено дело по части 3 статьи 159 («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») УК РФ. Отмечается, что сотрудница возместила в бюджет похищенные деньги.

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    Екатерина Власова
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