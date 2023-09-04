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12:08, 4 сентября 2023Силовые структуры

В российском регионе задержали зажавшего в гаражах школьниц мужчину

Под Краснодаром полиция задержала мужчину, который увел двух школьниц за гараж

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В поселке Южном под Краснодаром полиция задержала мужчину, который увел двух школьниц за гараж и стоял перед ними с расстегнутыми штанами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.

Сейчас силовики устанавливают все обстоятельства случившегося и по результатам примут процессуальное решение. Пока идет проверка, отметили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором мужчина зажал в угол за гаражом двух девочек и что-то им рассказывал, при этом прикрываясь пакетом от прохожих, так как его штаны были расстегнуты. Эти кадры сделали очевидцы. Когда они подошли к нему, житель села скрылся.

1 августа был задержан 49-летний педофил, надругавшийся над школьницами в детском лагере «Счастливое детство» в Анапе. Возраст девочек от 10 до 12 лет.

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    Варвара Митина
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