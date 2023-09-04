В Москве сдали землю за один рубль

Власти Москвы сдали шести инвесторам землю за один рубль в год

Власти Москвы сдали в аренду землю по льготной ставке один рубль в год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства столицы.

Участки общей площадью 25 гектаров по сниженной цене получили шесть инвесторов — на них планируют возвести промышленные комплексы по изготовлению архитектурного бетона, керамических изделий, газобетонных блоков, кирпича, а также деревообрабатывающие производства.

«Инвесторы вложат в реализацию проектов свыше 4,3 миллиарда рублей и создадут более 1,3 тысячи рабочих мест», — уточнил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Арендная ставка в один рубль в год распространяется на весь период действия договора. Благодаря льготным условиям предприятия смогут как можно быстрее наладить выпуск важной для города продукции.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить бесплатную землю от государства.