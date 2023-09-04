Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:21, 5 сентября 2023Путешествия

Россияне назвали регион страны с лучшими санаториями

«Росгосстрах»: россияне назвали санатории Северного Кавказа лучшими в стране

Фото: Andy Vult / Unsplash

Россияне назвали Северный Кавказ регионом страны с лучшими оздоровительными курортами. Такого мнения придерживается 21 процент туристов, сообщила «Ленте.ру» пресс-служба СК «Росгосстрах».

По данным опроса, еще 18 процентов россиян отметили высокое качество санаториев в Кавказских Минеральных водах, 16 процентов сочли лучшими курорты Краснодарского края, 15 процентов — здравницы в Крыму, 7 процентов — санатории Московской области. Еще 22 процента россиян выразили мнение, что самые высококлассные направления для медицинского туризма находятся за рубежом.

Материалы по теме:
«Вкуснее шаурмы нет нигде» Осетины восхваляют свой край каждый день. Почему в него может влюбиться каждый?
«Вкуснее шаурмы нет нигде»Осетины восхваляют свой край каждый день. Почему в него может влюбиться каждый?
17 декабря 2022
Как получить бесплатную путевку в санаторий? Кому могут предоставить бесплатное курортное лечение в 2023 году
Как получить бесплатную путевку в санаторий?Кому могут предоставить бесплатное курортное лечение в 2023 году
4 августа 2023

Исследование показало, что в основном жители России ездят в санатории для лечения хронических болезней (27 процентов) и реабилитации после травм (21 процент). 19 процентов туристов пользуются услугами курортов с целью профилактики, 15 процентов проходят детокс-программы. Еще 10 процентам опрошенных санатории нужны для разнообразия, почти столько же (8 процентов) приезжают туда расслабиться и набраться сил.

Только 7 процентов отдыхающих заявили, что у них остались негативные впечатления от пребывания на оздоровительных курортах. В 48 процентах случаев гости не заметили позитивного эффекта, хотя и не отметили минусов такого отдыха. А 45 процентов туристов остались довольны отдыхом и почувствовали себя лучше.

Ранее стало известно, что осенью российские туристы, которые планируют отдыхать внутри страны, в основном бронируют отели Сочи. Также отдыхающие раскупают места в санаториях Кавминвод, Краснодарского края и Подмосковья.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Борисова
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии объяснили причину увольнения главы Минобороны Украины

    Тела украинских солдат запретили забирать с поля боя

    В российском городе загорелось двухэтажное здание

    Власти Тверской области прокомментировали уничтожение дрона

    Власти Истры рассказали о пожаре после падения летевшего в Москву беспилотника

    Красноярские следователи завершили дело об убийстве 23-летней давности

    Многодетный отец-одиночка раскрыл способ научить сыновей готовить

    Россияне поели домашний салат «Оливье» и массово отравились

    Девушка приехала домой раньше обычного и сделала внезапное открытие о бойфренде

    В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости