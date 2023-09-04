Россияне назвали регион страны с лучшими санаториями

«Росгосстрах»: россияне назвали санатории Северного Кавказа лучшими в стране

Россияне назвали Северный Кавказ регионом страны с лучшими оздоровительными курортами. Такого мнения придерживается 21 процент туристов, сообщила «Ленте.ру» пресс-служба СК «Росгосстрах».

По данным опроса, еще 18 процентов россиян отметили высокое качество санаториев в Кавказских Минеральных водах, 16 процентов сочли лучшими курорты Краснодарского края, 15 процентов — здравницы в Крыму, 7 процентов — санатории Московской области. Еще 22 процента россиян выразили мнение, что самые высококлассные направления для медицинского туризма находятся за рубежом.

Исследование показало, что в основном жители России ездят в санатории для лечения хронических болезней (27 процентов) и реабилитации после травм (21 процент). 19 процентов туристов пользуются услугами курортов с целью профилактики, 15 процентов проходят детокс-программы. Еще 10 процентам опрошенных санатории нужны для разнообразия, почти столько же (8 процентов) приезжают туда расслабиться и набраться сил.

Только 7 процентов отдыхающих заявили, что у них остались негативные впечатления от пребывания на оздоровительных курортах. В 48 процентах случаев гости не заметили позитивного эффекта, хотя и не отметили минусов такого отдыха. А 45 процентов туристов остались довольны отдыхом и почувствовали себя лучше.

Ранее стало известно, что осенью российские туристы, которые планируют отдыхать внутри страны, в основном бронируют отели Сочи. Также отдыхающие раскупают места в санаториях Кавминвод, Краснодарского края и Подмосковья.

