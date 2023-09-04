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21:01, 4 сентября 2023Среда обитания

Названы сроки включения отопления в России

Эксперт Москвина: отопление включают при среднесуточной температуре в 8 градусов

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Отопительный сезон в российских регионах начинается, когда среднесуточная температура составляет восемь градусов Цельсия. Сроки включения батарей в квартирах назвала исполнительный директор ассоциации «ЖКХ контроль города Москвы» Вера Москвина, ее комментарий приводит издание «Федерал Пресс».

«Всегда радиаторы в квартирах начинали давать свое тепло при среднесуточной температуре в плюс восемь градусов Цельсия», — рассказала специалист. Эксперт добавила, что управляющие компании основательно начинают подготовку домов к зиме в июле, в некоторых случаях — еще раньше. С момента отключения отопления в апреле УК в скором времени приступают к опрессовке, ремонту трубопроводов, а также постоянно занимаются осмотром всех систем.

На протяжении всего лета управляющие компании продолжают работу, направленную на то, чтобы беспрепятственно запустить следующий отопительный сезон. Проверкой проведенных ими мероприятий по подготовке жилья к холодам занимается жилинспекция.

В сентябре член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский рассказал, что для экономии на услугах ЖКХ нужно по возможности установить трехтарифный счетчик на электроэнергию.

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    Полина Кислицына
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