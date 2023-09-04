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13:11, 4 сентября 2023Россия

Россияне массово отравились на поминках

На поминках в дагестанском селе произошло массовое отравление

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В селе Кахиб в Шамильском районе Дагестана произошло массовое отравление на поминках. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

31 августа россиянка отмечала годовщину с того дня, как ушел из жизни ее супруг. Помянуть мужчину собралось больше 30 человек. В течение следующих двух дней в больницу с симптомами отравления обратились 16 человек, включая двоих детей.

Предварительная причина — сальмонелла, которую нашли в куриных яйцах.

В августе массовое отравление шаурмой произошло в кафе быстрого питания на севере Москвы. За медицинской помощью с признаками пищевого отравления обратились более 40 человек.

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    Евгения Куликова
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