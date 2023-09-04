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15:06, 4 сентября 2023Интернет и СМИ

Сообщение о переносе выборов в Запорожье опровергли

Глава избиркома Запорожья опровергла информацию о переносе выборов в регионе

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сообщение о переносе выборов в Запорожской области оказалось недостоверным.

Ранее в сентябре в украинских Telegram-каналах появилась информация о том, что врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о переносе выборов в регионе. К тексту была прикреплена фотография якобы указа.

Глава избирательной комиссии Запорожской области Галина Катющенко опровергла информацию об отмене выборов. «Данная информация не что иное, как информационный вброс. Мы такое же наблюдали при проведении референдума, поэтому я думаю, запорожцы люди умные, и они умеют читать и между строк, умеют отличить настоящую информацию от ложной, поэтому как я уже сказала, выборы состоятся», – сказала она.

На самом деле решение о переносе выборов в России, если их подготовка и проведение угрожает жизни и здоровью граждан, принимает Центральная избирательная комиссия, а не глава региона.

Кроме того, под номером 282-у на сайте Администрации Запорожской области опубликован другой документ — указ «Об установлении временного запрета на розничную продажу алкогольной продукции на территории Запорожской области, за исключением розничной продажи пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи».

На то, что документ фейковый, указывают и опечатки в нем.

Информация о переносе выборов в Запорожской области не распространилась в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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