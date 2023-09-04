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14:19, 4 сентября 2023Россия

Командир отряда спецназа «Ахмат» захотел курировать петербургскую школу

Командир отряда спецназа «Ахмат» захотел курировать школу №469 в Петербурге

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Командир отряда спецназа «Ахмат» Алексей Пряжников с позывным Малой захотел курировать школу №469 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в официальной группе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Пряжников 1 сентября посетил торжественную линейку в петербургской школе и пообщался с учителями и ребятами. В группе пояснили, что до этого учащиеся младших классов на протяжении года писали и отправляли письма участникам спецоперации. На одно из них и откликнулся боец «Ахмата». Сейчас он проходит лечение в госпитале в Петербурге.

Сам Пряжников родом из Карелии, недавно стал обладателем ордена Кадырова. По данным главы республики Артура Парфенчикова, отряд Малого в течение пяти суток был заблокирован в здании в районе Белогоровки. Глава Карелии пообещал, что Пряжников также представят к званию Героя России.

Какие именно задачи готовы доверить в петербургской школе №469, в группе не раскрыли.

В конце августа глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об успешной вылазке разведчиков «Ахмата» в тыл Вооруженных сил Украины. Тогда же он подчеркнул, что украинский миномет бойцы «Ахмата» забрали с собой в качестве трофея.

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    Анна Щербакова
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