Сообщения об отказе платить пособия жителям новых регионов РФ не подтвердились

Сообщения о принудительной паспортизации в новых регионах РФ не подтвердились

Сообщения о том, что жителям новых регионов России без паспорта РФ отказываются платить пособия на детей, не подтвердились.

Украинский Центр национального сопротивления (ЦНС) сообщил, что российские власти проводят политику принудительной паспортизации в новых регионах. По данным ЦНС, чтобы получить ежемесячные выплаты в размере 10 тысяч рублей, одинокая мать или отец должны предоставить справку, выданную согласно законодательству РФ, а для этого необходимо иметь российский паспорт. Кроме того, центр заявляет, что если ребенку от 14 лет, он самостоятельно должен получить паспорт РФ. В противном случае семья не получит выплаты.

Согласно законодательству РФ, иностранные граждане могут получать пособия в России при ряде условий, среди них разрешение на временное проживание (Трудящиеся и застрахованные работодателем иностранцы — получают полный пакет соцобеспечения от ФСС); вид на жительство (получает тот же объем соцпомощи, что и россиянин. Если иностранец с ВНЖ трудоустроен, выплаты оформляются через работодателя или ФСС). Условия об обязательном получении паспорта РФ в законодательстве нет.

Согласно порталу Гражданство.online, временно проживающие на территории РФ иностранные граждане (застрахованные работодателем), лица с ВНЖ и беженцы получают практически все социальные выплаты на детей, положенные россиянам — пособие по беременности и родам, пособие при рождении ребенка, пособие по уходу. Единовременная выплата размером 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 6 до 18 лет, введенная указом президента РФ, на иностранных граждан не распространяется. Иностранцы также не могут получить материнский капитал и президентское пособие малоимущим.

Правила начисления пособий иностранным гражданам прописаны в законодательстве РФ и распространяются на все регионы страны.

Информация о том, что жителям новых регионов необходимо получить паспорт РФ для оформления пособий на детей, не получила распространения среди российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»