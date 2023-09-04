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18:22, 4 сентября 2023Ценности

В сети появились снимки 54-летней Рене Зеллвегер без макияжа и фильтров

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса и продюсер Рене Зеллвегер попала в объектив папарацци и удивила фанатов. Соответствующие снимки появились на сайте издания Daily Mail.

Журналисты опубликовали в сети фото, на которых 54-летняя звезда картины «Дневник Бриджит Джон» запечатлена на прогулке со своей собакой по кличке Дилан. Перед камерой женщина предстала в бежевых брюках, облегающей серой кофте, кепке и розовых кроссовках. Кроме того, видно, что на лице Зеллвегер отсутствуют макияж, а на самих фото — фильтры.

Читатели издания оценили естественный внешний вид знаменитости, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «54? Она выглядит потрясающе!», «Без макияжа она намного красивее», «Она такая очаровательная», «Такая же хорошая, как и 20 лет назад», «Прекрасная дама», — высказывались они.

В августе 2022 года Рене Зеллвегер высказалась о бесполезности омолаживающей косметики. Знаменитость заявила в интервью с журналистами, что не стесняется возрастных изменений во внешности. В то же время ее возмущают рекламные кампании, которые призывают женщин не соответствовать своему возрасту.

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    Мария Винар
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