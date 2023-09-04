Росгвардеец сбил старшего следователя МВД

В центре Симферополя росгвардеец на Toyota сбил старшего следователя МВД

В центре Симферополя 46-летний росгвардеец сбил 30-летнего старшего следователя МВД. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

По данным канала, водитель 146-го спецбатальона Росгвардии ехал на Toyota Corolla по Киевской улице. Он не уступил дорогу мотоциклу, на котором двигался сотрудник МВД. В результате произошло ДТП. Майора юстиции доставили в больницу с открытым переломом костей правой голени и ссадинами по всему телу.

Отмечается, что, предварительно, оба правоохранителя были трезвые.

Ранее машина Росгвардии столкнулась с Renault и попала на видео.