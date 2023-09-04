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17:36, 4 сентября 2023Экономика

Путин оценил долю западных валют в расчетах России и Турции

Путин заявил о снижении роли доллара и евро в расчетах России и Турции
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

В настоящее время в структуре двусторонних расчетов России и Турции наблюдается тенденция снижения использования ведущих мировых валют, включая доллар и евро. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

За последнее время в структуре торговых отношений двух стран наблюдается более активный переход на использование национальных валют. «Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют, рубля и лиры, в коммерческих обменах (России и Турции — прим. "Лента.ру")», — оценил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее российский лидер заявил об успешном развитии отношений с Турцией по всем направлениям, включая взаимодействие двух стран в области безопасности, экономики, политики и культурно-гуманитарной сфере.

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    Анатолий Акулов
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