Путин оценил долю западных валют в расчетах России и Турции

Путин заявил о снижении роли доллара и евро в расчетах России и Турции

В настоящее время в структуре двусторонних расчетов России и Турции наблюдается тенденция снижения использования ведущих мировых валют, включая доллар и евро. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

За последнее время в структуре торговых отношений двух стран наблюдается более активный переход на использование национальных валют. «Проявляется тенденция к более активному использованию национальных валют, рубля и лиры, в коммерческих обменах (России и Турции — прим. "Лента.ру")», — оценил Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее российский лидер заявил об успешном развитии отношений с Турцией по всем направлениям, включая взаимодействие двух стран в области безопасности, экономики, политики и культурно-гуманитарной сфере.

