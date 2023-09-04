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17:57, 4 сентября 2023Россия

Москвич продал автомобиль сбежавшей от него из-за насилия жены за один рубль

Находящийся на стадии развода москвич продал себе машину жены за один рубль

Фото: Erik Mclean / Pexels

Житель Москвы, находящийся на стадии развода с женой, продал себе ее автомобиль за один рубль. Впоследствии он реализовал машину по рыночной цене, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам сбежавшей от мужа из-за насилия россиянки, 54-летний мужчина злоупотреблял алкогольными напитками и вел себя как домашний тиран. Однажды он держал семью в заложниках, не давая выйти из квартиры, пояснила горожанка.

Об отчуждении своего автомобиля женщина узнала во время бракоразводного процесса, увидев поступление на счет мужчины 1,2 миллиона рублей от дилерского центра. Там подтвердили факт сделки, а также продемонстрировали еще один договор, согласно которому москвичка продала машину за символическую сумму. Женщина написала заявление в полицию.

Ранее в Красноярском крае мужчина похитил жену за решение подать на развод. Злоумышленник в течение трех суток удерживал женщину в заброшенном доме.

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    Алан Босиков
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