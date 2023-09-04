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05:17, 4 сентября 2023Забота о себе

Пара рассказала о результатах секс-диеты для похудения

Daily Star: в Бразилии супруги заменили фитнес на секс-марафон ради похудения

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

В Бразилии 31-летняя Белла Мантовани и ее муж Вагнер О’Фера решили заменить фитнес на секс-марафон и рассказали о первых результатах такого способа похудения. Об этом сообщает издание Daily Star.

О’Фера и Мантовани признались, что с помощью секс-диеты хотели не только сбросить несколько лишних килограммов, но и разнообразить свою интимную жизнь. Их метод заключается в увеличении продолжительности и количества половых контактов. Супруги решили проводить в постели не меньше одного-двух часов в день примерно четыре-пять раз в неделю. Для контроля результата пара взвешивается до и после секса.

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По словам Мантовани, соблюдение секс-диеты уже принесло свои результаты. Они с мужем придерживаются ее чуть больше двух недель и без дополнительных физических нагрузок сбросили по килограмму.

О’Фера добавил, что у этого метода есть еще одно преимущество: благодаря ему у них с женой значительно улучшилось качество сна. Теперь мужчина хочет превзойти свой предыдущий секс-рекорд в два часа 40 минут и провести с партнершей в постели шесть часов. К концу сентября супруги планируют с помощью секс-марафона сбросить еще пять килограммов.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.

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    Наталья Обрядина
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