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12:48, 4 сентября 2023Бывший СССР

Власти Грузии приступили к процедуре импичмента президента

Правящая «Грузинская мечта» начала процедуру импичмента президента Зурабишвили

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» на заседании парламентского большинства 4 сентября приступит к сбору голосов, чтобы направить заявление в конституционный суд для начала процедуры импичмента главы государства Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телекомпанию «Имеди».

Уточняется, что партия соберет необходимые 50 голосов депутатов. По словам спикера парламента страны Шалвы Папуашвили, после завершения сбора подписей «Грузинская мечта» обратится в конституционный суд. «У суда будет один месяц, чтобы подготовить правовое постановление и предоставить его парламенту. Если конституционный суд посчитает, что мы имеем дело с конституционным нарушением, начнется голосование в парламенте», — сказал он.

Папуашвили отметил, что оппозиция не намерена поддержать импичмент. Однако оппозиционным представителям придется принять решение, добавил спикер парламента.

Ранее председатель правящей партии Грузии Ираклий Кобахидзе объяснил причину начала процедуры импичмента президента. Как он сообщал, депутаты решились на это из-за грубого нарушения Зурабишвили конституции республики.

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    Кристина Есикова
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