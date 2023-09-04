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17:24, 4 сентября 2023Среда обитания

В Великой Китайской стене проделали дыру

Китайцы прорыли дыру в Великой Китайской стене для сокращения пути до работы

Фото: Ryan Woo / Reuters

В КНР задержали мужчину и женщину, разрушивших экскаватором участок Великой Китайской стены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Сообщение о том, что в стене обнаружили брешь, поступило в полицейский участок уезда Ююй городского округа Шочжоу (провинция Шаньси) 24 августа. Полицейские, приехавшие на место, выяснили, что дыру прокопали с помощью экскаватора.

Затем правоохранители обнаружили в соседнем уезде Хэлиньгэр (автономный район Внутренняя Монголия) сам экскаватор, а также подозреваемых — 38-летнего мужчину по фамилии Чжэн и 55-летнюю женщину по фамилии Ван.

В ходе допроса задержанные рассказали, что работали на стройке неподалеку от Великой Китайской стены и решили проделать проход через нее, чтобы сократить путь до места работы.

Разрушенный участок построенной во время правления династии Мин (1368-1644) стены является памятником культуры провинциального уровня. Действия пары нанесли участку объекта необратимый ущерб.

Ранее рабочие в Чите залили бетоном построенное в XIX веке здание. Строители обнаружили старинную котельную во время работ по установке памятника. Отмечается, что об объекте не было известно, так как его не было в плане города.

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    Мария Черкасова
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