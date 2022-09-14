Рабочие из российского города залили бетоном здание Золотого века

Рабочие из Читы залили бетоном котельную XIX века

Рабочие из Читы залили бетоном здание, построенное в XIX веке. Строители обнаружили постройку в российском городе во время проведения работ по установке памятника, сообщает Telegram-канал Babr Mash.

Возведением памятника занималась компания «РУС». Рабочие вырыли шестиметровый котлован, в котором нашли котельную Золотого века. О постройке не было известно — в плане города ее не было.

Чтобы избежать осложнений при строительство памятника, рабочие приняли решение залить котельную бетоном. При этом обращаться в федеральную службу по охране объектов культурного наследия или проводить экспертизу не стали. Залитое бетоном старинное здание закопали.

В июне строительная бригада из Москвы обнаружила человеческие кости. Рабочие занимались раскопками на улице Докукина на севере столицы. За старой кирпичной кладкой в котловане на глубине 1,5 метра бригада нашла три человеческих черепа и десятки костей, включая реберные. Прибывшая на место полиция пришла к выводу, что в котловане были захоронены не менее трех человек. Отмечается, что останки оказались старыми.