Мужчина случайно нашел забытый лотерейный билет и выиграл миллионы рублей
Житель американского штата Вирджиния во время уборки нашел давно забытый лотерейный билет и выиграл 100 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.
Удача улыбнулась Дугласу Герберту из Ричмонда. Мужчина рассказал, что решил навести порядок в своем пикапе и во время сбора мусора случайно заметил несколько старых билетов лотереи Powerball.
Мужчина решил их проверить и обнаружил, что один из билетов был выигрышным. «Потребуется время, чтобы полностью осознать все это», — описал свои впечатления Герберт.
Счастливый билет предназначался для розыгрыша, который состоялся 14 июня. На нем совпали четыре номера из выпавших.
Ранее сообщалось, что 22-летний житель штата Мэриленд, США, впервые сыграл в лотерею и сорвал куш. Он признался, что сделал ставки случайным образом.