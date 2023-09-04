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09:53, 4 сентября 2023Из жизни

Мужчина случайно нашел забытый лотерейный билет и выиграл миллионы рублей

UPI: житель США нашел лотерейный билет во время уборки и выиграл $100 тысяч

Фото: Virginia Lottery

Житель американского штата Вирджиния во время уборки нашел давно забытый лотерейный билет и выиграл 100 тысяч долларов (9,6 миллиона рублей). Об этом сообщает UPI.

Удача улыбнулась Дугласу Герберту из Ричмонда. Мужчина рассказал, что решил навести порядок в своем пикапе и во время сбора мусора случайно заметил несколько старых билетов лотереи Powerball.

Мужчина решил их проверить и обнаружил, что один из билетов был выигрышным. «Потребуется время, чтобы полностью осознать все это», — описал свои впечатления Герберт.

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Счастливый билет предназначался для розыгрыша, который состоялся 14 июня. На нем совпали четыре номера из выпавших.

Ранее сообщалось, что 22-летний житель штата Мэриленд, США, впервые сыграл в лотерею и сорвал куш. Он признался, что сделал ставки случайным образом.

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    Никита Савин
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