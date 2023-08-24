Студент впервые сыграл в лотерею и стал миллионером

UPI: в США студент впервые сыграл в лотерею и сорвал куш в 40 тысяч долларов

22-летний житель штата Мэриленд, США, впервые сыграл в лотерею и сорвал куш. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Студент рассказал, что решил принять участие в лотерее, когда его друг рассказал ему о виртуальных скачках. Товарищ объяснил американцу, как работает игра, и тот решил попытать удачу в предстоящем розыгрыше. Студент отметил, что сделал ставки на лошадей случайным образом.

Он признался, что был уверен, что не выиграет крупную сумму. Однако когда молодой человек отсканировал свой лотерейный билет после виртуальных скачек, обнаружил, что стал миллионером. Студент выиграл 40 тысяч долларов (3,7 миллиона рублей).

По словам победителя, выигранные деньги помогут ему оплатить обучение и расходы, связанные с поиском работы.

Ранее сообщалось, что жительница США 20 лет играла в лотерею одним и тем же набором чисел с датами рождения своих родных и сорвала джекпот. Женщина надеется потратить часть выигрыша на поездку в Италию, где родился ее прапрадед.