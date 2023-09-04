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20:36, 4 сентября 2023Наука и техника

Индия перевела посадочный модуль «Викрам» в спящий режим

ISRO: севший на Луне посадочный модуль «Викрам» перевели в спящий режим

Фото: agilard / Shutterstock / Fotodom

Специалисты Индийской организации космических исследований (ISRO) перевели посадочный модуль «Викрам», который сел на поверхность Луны в августе, в спящий режим. Об этом сообщила ISRO в соцсети X (бывший Twitter).

«Посадочный модуль "Викрам" был переведен в спящий режим сегодня около 08:00 (05:30 мск)», — говорится в сообщении.

«Викрам» останется рядом с луноходом «Прагьян», который тоже перевели в спящий режим. Отмечается, что приемники посадочного модуля останутся включенными. Аппараты планируют вернуть в активный режим 22 сентября, когда солнечные панели вновь окажутся под лучами светила.

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2 сентября ISRO сообщила, что луноход «Прагьян» миссии «Чандраян-3» выполнил все задачи на поверхности Луны. Аппарат безопасно припарковали и перевели в спящий режим. «Прагьян» нашел на южном полюсе спутника Земли серу и металлы.

24 августа Индия успешно посадила автоматическую межпланетную станцию «Чандраян-3», которая была запущена 14 июля, на южном полюсе Луны.

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    Даниил Иринин
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