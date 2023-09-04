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15:44, 4 сентября 2023Россия

Россиянин пострадал при взрыве в квартире во время готовки

В Липецкой области мужчина пострадал при взрыве в квартире во время готовки

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Липецкой области мужчина пострадал при взрыве в своей квартире, когда готовил еду. Об этом сообщает портал Gorod48.ru.

Россиянин готовил борщ в афганском казане, когда тот взорвался. По словам заведующего ожогового центра Ильи Копылова, у пострадавшего диагностировали ожог восьми процентов тела, его госпитализировали.

Ранее в Оренбурге взорвался самогонный аппарат, травмы получили двое россиян. Хлопок газовоздушной смеси произошел в садовом некоммерческом товариществе «Авиатор-3».

До этого на северо-востоке Москвы пенсионер решил сварить самогон и устроил взрыв в квартире жилого дома. Мужчину доставили в больницу с ожогами первой, второй, третьей степени на 50 процентах тела, в том числе на голове, лице, шее и туловище.

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    Анастасия Шейкина
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