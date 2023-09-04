Европейская страна оказалась под угрозой пожаров

Bloomberg: Франция оказалась под угрозой лесных пожаров

Франция оказалась под угрозой лесных пожаров из-за высоких температур воздуха. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на французский канал La Chaîne Météo.

По данным Французской национальной метеорологической службы, в некоторых частях региона Нувель-Акитэн на юге и западе европейской страны отметка на термометре достигла 39 градусов Цельсия, в то время как в Париже температура держится в районе 35 градусов.

Синоптики канала отмечают, что жаркие, сухие и ветреные погодные условия увеличивают риск возникновения природных пожаров. Возгорания могут возникнуть на южных территориях.

В августе стало известно, что урожай винограда во Франции значительно пострадал из-за обрушившейся на страну аномальной жары. Ущерб от высоких температур приведет к снижению производства вина в 2023 году на юге Франции. По мнению экспертов, производство вин в регионе может сократиться на 10-20 процентов. При этом участники рынка отмечают, что жара повысит качество уцелевшего урожая.