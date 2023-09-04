Раскрыт правильный способ стирки пуховых одеял в домашних условиях

Соучредительница компании по производству экологичных чистящих средств Blueland и блогерша Сара Пайджи Ю раскрыла правильный способ стирки пуховых одеял в домашних условиях. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Специалистка заявила, что в пуховом одеяле, которое не стирали год, может находиться более 20 тысяч пылевых клещей. Для того чтобы избавить вещь от загрязнений и микроорганизмов, она посоветовала использовать сочетание трех средств.

В стиральную машину потребуется поместить капсулы для стирки, пятновыводитель и полстакана уксуса. В то же время желательно, чтобы в барабане оставалось свободное место и одеяло не было чрезмерно сжато. «Включите деликатный режим и установите низкую температуру воды», — добавила эксперт, призвав внимательно читать инструкцию по уходу за изделием на этикетке.

В августе блогерша Анна с никнеймом @anna_louisa_at_home назвала действенный способ вернуть чистоту подушкам. По словам инфлюэнсерши, следует использовать гель для стирки вместо порошка и уксус взамен кондиционера для белья.