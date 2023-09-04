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12:47, 4 сентября 2023Ценности

Раскрыт правильный способ стирки пуховых одеял в домашних условиях

Фото: Susan Wilkinson / Unsplash

Соучредительница компании по производству экологичных чистящих средств Blueland и блогерша Сара Пайджи Ю раскрыла правильный способ стирки пуховых одеял в домашних условиях. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Специалистка заявила, что в пуховом одеяле, которое не стирали год, может находиться более 20 тысяч пылевых клещей. Для того чтобы избавить вещь от загрязнений и микроорганизмов, она посоветовала использовать сочетание трех средств.

В стиральную машину потребуется поместить капсулы для стирки, пятновыводитель и полстакана уксуса. В то же время желательно, чтобы в барабане оставалось свободное место и одеяло не было чрезмерно сжато. «Включите деликатный режим и установите низкую температуру воды», — добавила эксперт, призвав внимательно читать инструкцию по уходу за изделием на этикетке.

В августе блогерша Анна с никнеймом @anna_louisa_at_home назвала действенный способ вернуть чистоту подушкам. По словам инфлюэнсерши, следует использовать гель для стирки вместо порошка и уксус взамен кондиционера для белья.

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    Алина Гостева
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