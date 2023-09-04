Утопившая 10-месячную дочь россиянка совершила суицид

В Ярославле женщина, которая утопила 10-месячную дочь, свела счеты с жизнью

В Ярославле 35-летняя женщина, которая утопила 10-месячную дочь, свела счеты с жизнью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления СК РФ.

Сейчас следователи начали проверку. По данным пресс-службы, женщину доставили из СИЗО в больницу, где она и умерла.

14 июля следователи возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ в отношении местной жительницы, которая утопила 10-месячную дочь в реке Которосль. Ее отправили под стражу.

Полицейских вызвали работники близлежащего шиномонтажа, куда прибежал за помощью семилетний мальчик. Он рассказал, что пришел с матерью и младшей сестрой на берег реки, а потом мама с младенцем пропала. Прибывшие силовики задержали женщину на берегу. По предварительным данным, причиной убийства могло стать помутнение сознания женщины.