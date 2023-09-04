Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:18, 4 сентября 2023Мир

В США рассказали о ходе украинского контрнаступления

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Залужный проговорился о провале ВСУ

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в критике Запада случайно проговорился о ходе контрнаступления. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Залужный указал своим партнерам и коллегам по НАТО: "Вы не можете говорить о ведении войны в стиле альянса, если у вас нет его ресурсов". А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация», — заявил эксперт.

По его словам, Залужный рассказал о провале контрнаступления, так как у ВСУ нет военно-воздушных сил для защиты неба от российской авиации. Нельзя ожидать от украинских солдат, которые проходят 21 день базовой подготовки, что они будут обладать теми же навыками, что у военных НАТО, отметил Риттер.

Ранее Риттер предупредил, что желание Украины получить от Запада истребители F-16 приведет лишь к потере украинских пилотов. Это будет иметь печальные последствия для Киева, указал он.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский уволил министра обороны Украины за провал контрнаступления и мобилизации. Кто теперь будет отвечать за ВСУ?

    Столичный пенсионер по совету мошенников продал квартиру и купил криптовалюту

    В Белоруссии не сочли провокацией вторжение польского боевого вертолета

    Обыски у члена украинского нацбатальона в Херсонской области попали на видео

    Россиянкам назвали самые подходящие прически для офиса

    В бундестаге уличили Шольца в блокировании поставок Украине ракет Taurus

    Захарова захотела проверить умственные способности кандидата в президенты США

    Россия предложила провести военно-морские учения с Северной Кореей и Китаем

    В украинский суд передали дело о госизмене руководителя администрации Пушилина

    Российского школьника задержали по подозрению в ложном минировании гимназии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости