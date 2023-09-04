В США рассказали о ходе украинского контрнаступления

Экс-разведчик ВС США Риттер заявил, что Залужный проговорился о провале ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный в критике Запада случайно проговорился о ходе контрнаступления. Об этом рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«Залужный указал своим партнерам и коллегам по НАТО: "Вы не можете говорить о ведении войны в стиле альянса, если у вас нет его ресурсов". А главный ресурс, которого не хватает украинцам, — это авиация», — заявил эксперт.

По его словам, Залужный рассказал о провале контрнаступления, так как у ВСУ нет военно-воздушных сил для защиты неба от российской авиации. Нельзя ожидать от украинских солдат, которые проходят 21 день базовой подготовки, что они будут обладать теми же навыками, что у военных НАТО, отметил Риттер.

Ранее Риттер предупредил, что желание Украины получить от Запада истребители F-16 приведет лишь к потере украинских пилотов. Это будет иметь печальные последствия для Киева, указал он.