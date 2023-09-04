Украина отказалась идти на уступки по зерновой сделке

Кулеба: Украина не смягчит позицию по зерновой сделке вопреки призыву Эрдогана

Украина не собирается идти на уступки по зерновой сделке, несмотря на призыв турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что украинские власти будут отстаивать «все принципиальные позиции», в частности, касающиеся санкционного давления на Россию. Также, добавил глава министерства, Киев ждет от Анкары подробностей переговоров Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным, прошедших в Сочи 4 сентября.

Ранее глава Турции призвал Украину смягчить свою позицию для получения возможности предпринимать совместные с Россией шаги по зерновой сделке. Кроме того, он назвал справедливыми ожидания Москвы по черноморской инициативе.