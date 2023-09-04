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23:50, 4 сентября 2023Бывший СССР

Украина отказалась идти на уступки по зерновой сделке

Кулеба: Украина не смягчит позицию по зерновой сделке вопреки призыву Эрдогана
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Pool / Reuters

Украина не собирается идти на уступки по зерновой сделке, несмотря на призыв турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что украинские власти будут отстаивать «все принципиальные позиции», в частности, касающиеся санкционного давления на Россию. Также, добавил глава министерства, Киев ждет от Анкары подробностей переговоров Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным, прошедших в Сочи 4 сентября.

Ранее глава Турции призвал Украину смягчить свою позицию для получения возможности предпринимать совместные с Россией шаги по зерновой сделке. Кроме того, он назвал справедливыми ожидания Москвы по черноморской инициативе.

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    Марина Совина
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