Пожилая учительница музыки попала под суд за изнасилование ученицы

В Канаде арестовали пожилую учительницу музыки из провинции Новая Шотландия. Ее подозревают в изнасиловании ученицы, сообщает CTV News.

Под суд попала 65-летняя Лорна Элейн Летчер. Ей предъявили обвинения в сексуальном насилии и сексуальной эксплуатации. По версии полиции, преступления были совершены в 2005 и 2007 годах в населенном пункте Вэлли, где она живет и занимается преподаванием музыки на дому.

Поводом для этого стало обращение пострадавшей. 25 августа некая женщина заявила, что подвергалась сексуальному насилию со стороны Летчер, когда училась у нее в образовательном центре при средней школе в городе Труро почти 20 лет назад.

В те годы Летчер работала директором школьного ансамбля, а также давала уроки на дому. Как утверждает CBC News, преступления совершались именно во время домашних занятий со школьницей.

Следователи подозревают, что от действий Летчер могли пострадать и другие дети. Сотрудники полиции обратились к возможным пострадавшим с просьбой дать показания и помочь в расследовании.

Пока канадку освободили из-под стражи при условии, что она не будет контактировать с лицами младше 18 лет и явится на первое заседание суда, назначенное на 25 октября.

Ранее сообщалось, что в США по обвинению в совращении школьников арестовали учительницу из штата Алабама. Под суд попала 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост, работавшая в христианской школе города Люверн.