Блогерша пожаловалась на мочу и вонь в популярном курортном городе Европы

Daily Star: туристка из Австралии пожаловалась на лужи мочи и вонь в Барселоне

Туристка из Австралии побывала в Барселоне и пожаловалась на мочу и вонь на улицах. Об этом она рассказала в TikTok, на что обратило внимание издание Daily Star.

В своем видео блогерша Микаэла Теста (Mikaela Testa), у которой 2,4 миллиона подписчиков, посоветовала путешественникам не ехать в этот популярный курортный город Европы. Она отметила такие негативные моменты, как вонь, лужи мочи буквально везде, преступления, насилие и воровство. Австралийка добавила, что у ее друзей украли телефоны.

«Сейчас восемь часов вечера, и да, мы на улице в пижамах, потому что в этом городе нет смысла хорошо выглядеть», — посетовала Теста.

Некоторые подписчики разделили мнение туристки. «Поездка в Барселону была и для меня такой тяжелой. У меня украли телефон и бумажник», «Я только что вернулся из Барселоны и чувствую то же самое, что и вы. Это было не для меня», — написали юзеры.

Но нашлись и те, кто оказался не согласен с ее впечатлениями. «Барселона — один из самых красивых городов Европы», «Я жил в шести разных странах, и Барселона, безусловно, — мой любимый город. Он прекрасен, а атмосфера там безупречна», — отметили пользователи сети.

Ранее россиянка побывала в Сочи и описала поездку словами «грязь и бардак». Женщина отметила, что удивилась атмосфере 90-х годов в микрорайоне. Кроме того, автор осталась недовольна предлагавшейся там едой. «Как можно себя настолько не любить, чтобы кормить этим?» — возмутилась она.

