В СПЧ нашли занятие потерявшим конечности на СВО россиянам

Глава СПЧ Фадеев: потерявшие конечности на СВО бойцы могут быть программистами

Потерявшие конечности участники специальной военной операции (СВО) могли бы освоить навыки программирования. Об этом заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, которого цитируют «Ведомости».

По его словам, освоение программирования может стать одним из способов адаптации бывших военнослужащих. Обучить человека «рутинной работе» в этой сфере можно за год, заверил глава СПЧ.

Реализацию уже существующих программ осложняет неосведомленность потерявших конечности солдат, отметил Фадеев. «Мы этим занимаемся», — заключил он.

Ранее Фадеев раскритиковал идею лишать гражданства уклонистов от мобилизации. По его словам, для решения постановки на воинский учет вступивших в российское гражданство лиц следует сосредоточиться не на наказании, а на синхронизации постановки на учет в военкомате с получением паспорта гражданина России.