Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:55, 5 сентября 2023Россия

В СПЧ нашли занятие потерявшим конечности на СВО россиянам

Глава СПЧ Фадеев: потерявшие конечности на СВО бойцы могут быть программистами

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Потерявшие конечности участники специальной военной операции (СВО) могли бы освоить навыки программирования. Об этом заявил глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, которого цитируют «Ведомости».

По его словам, освоение программирования может стать одним из способов адаптации бывших военнослужащих. Обучить человека «рутинной работе» в этой сфере можно за год, заверил глава СПЧ.

Реализацию уже существующих программ осложняет неосведомленность потерявших конечности солдат, отметил Фадеев. «Мы этим занимаемся», — заключил он.

Ранее Фадеев раскритиковал идею лишать гражданства уклонистов от мобилизации. По его словам, для решения постановки на воинский учет вступивших в российское гражданство лиц следует сосредоточиться не на наказании, а на синхронизации постановки на учет в военкомате с получением паспорта гражданина России.

Что думаешь? Оцени!
    Алан Босиков
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал противников России на Украине

    В Крыму прошел фестиваль с российскими блогерами и звездами

    Россияне бросились скупать жилье в одном регионе

    В 2024 году Польша потратит на оборону 33 миллиарда долларов

    Мужчина прокатил огромного быка в легковушке и попал на видео

    Раскрыта причина массовой драки со стрельбой у российской школы

    В МИД заявили о применении ВСУ австралийских дронов для ударов по России

    Стало известно об установке памятника Шатунову

    Названа портящая волосы распространенная ошибка в уходе

    Саудовская Аравия продлит сокращение добычи нефти до конца года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости