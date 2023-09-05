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06:26, 5 сентября 2023Интернет и СМИ

В Китае назвали два последствия действий США для Украины

GT: США содействуют гуманитарному кризису и риску подъема терроризма на Украине

Фото: IMAGO / M10s / Global Look Press

Обозреватель Вань Хэнъи и младший научный сотрудник Института исследований России Чжан Хун назвали два последствия действий США для Украины. Их слова передает китайская газета Global Times.

Как отметил Хэнъи, Вашингтон продолжает «накачивать Украину вооружением и техникой»,. По его мнению, это делается для того, чтобы затянуть боевые действия и максимизировать политические и экономические интересы США. «У этих американских решений нет никакого предела, а потому США все еще подливают масла в огонь конфликта, полностью игнорируя гуманитарный кризис и усугубляющиеся риски подъема терроризма», — добавил он.

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    Марина Совина
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