GT: США содействуют гуманитарному кризису и риску подъема терроризма на Украине

Обозреватель Вань Хэнъи и младший научный сотрудник Института исследований России Чжан Хун назвали два последствия действий США для Украины. Их слова передает китайская газета Global Times.

Как отметил Хэнъи, Вашингтон продолжает «накачивать Украину вооружением и техникой»,. По его мнению, это делается для того, чтобы затянуть боевые действия и максимизировать политические и экономические интересы США. «У этих американских решений нет никакого предела, а потому США все еще подливают масла в огонь конфликта, полностью игнорируя гуманитарный кризис и усугубляющиеся риски подъема терроризма», — добавил он.