Звезда «Милых обманщиц» выгодно продала роскошную виллу

Актриса Эшли Бенсон продала виллу в Лос-Анджелесе за 8,5 миллиона долларов

Американская актриса Эшли Бенсон выгодно продала свою роскошную виллу в Лос-Анджелесе. Она получила за недвижимость почти в два раза больше, чем заплатила при покупке, сообщает Robb Report.

Звезда сериала «Милые обманщицы» приобрела жилье в районе Лос-Фелис в 2020 году за 4,5 миллиона долларов. Месяц назад она выставила его на продажу за 9,5 миллиона долларов, а сейчас продала за 8,5 миллиона.

Вилла площадью около 465 квадратных метров была построена в 1930-х годах. После покупки актриса сделала ремонт: поменяла цветовую гамму помещений, полностью переделала кухню, обновила ванные комнаты и добавила домашнюю парикмахерскую. Снаружи Бенсон заменила бассейн и построила высокую стену, которая полностью окружает территорию.

Ранее певец The Weeknd избавился от пентхауса в Лос-Анджелесе. Он продал недвижимости в районе Вествуд за 19 миллионов долларов. Вместе с жильем новый владелец получил мебель, стоимость который оценивается в миллион долларов.