Застрявшим на Burning Man посетителям разрешили выезд

Застрявшим на Burning Man из-за дождя посетителям разрешили выезд

Организаторы фестиваля музыки и искусств Burning Man, штат Невада в США, официально сняли запрет на выезд посетителей, которые застряли на мероприятии из-за непролазной грязи после дождей. Об этом говорится в сообщении на сайте фестиваля.

Помимо этого, организаторы предупредили, что движение на отдельных участках до сих пор затруднено.

3 сентября десятки тысяч посетителей Burning Man оказались заблокированы в пустыне из-за ливней. Сильный дождь в Блэк-Рок-Сити начался 1 сентября и продолжался до утра субботы, 2 сентября. Организаторы фестиваля рекомендовали посетителям экономить воду, еду и топливо. Каждый год мероприятие посещают около 70 тысяч человек.