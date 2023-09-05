Для жителей Волгограда собрались закупить 25 новых автобусов

Мэрия Волгограда сообщила о торгах на поставку 25 новых низкопольных автобусов

Администрация Волгограда объявила торги на поставку 25 низкопольных автобусов большой вместимости. Для жителей города в 2024 году собрались закупить транспорт, работающий на газомоторном топливе, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Согласно требованиям, автобусы должны быть оснащены автоматической коробкой передач и вмещать не менее 85 человек с 30 посадочными местами. При этом каждый будет оборудован устройством для посадки-высадки пассажиров на инвалидных колясках, системами принудительного наклона кузова, кондиционирования, отопления, видеонаблюдения. В салонах необходима безналичная оплата проезда.

Известно, что новые автобусы заменят часть нынешнего подвижного состава с поломками. «Пополнение автобусного парка муниципального предприятия ВПАТП-7 позволит усилить действующие маршруты общественного транспорта, а также заменить устаревший подвижной состав», — сказали в мэрии.

Начальная цена торгов — 485 миллионов рублей. Заявки будут приниматься до 20 сентября.

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