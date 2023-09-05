Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:37, 5 сентября 2023Моя страна

Для жителей Волгограда собрались закупить 25 новых автобусов

Мэрия Волгограда сообщила о торгах на поставку 25 новых низкопольных автобусов
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Администрация Волгограда объявила торги на поставку 25 низкопольных автобусов большой вместимости. Для жителей города в 2024 году собрались закупить транспорт, работающий на газомоторном топливе, сообщает KP.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Согласно требованиям, автобусы должны быть оснащены автоматической коробкой передач и вмещать не менее 85 человек с 30 посадочными местами. При этом каждый будет оборудован устройством для посадки-высадки пассажиров на инвалидных колясках, системами принудительного наклона кузова, кондиционирования, отопления, видеонаблюдения. В салонах необходима безналичная оплата проезда.

Известно, что новые автобусы заменят часть нынешнего подвижного состава с поломками. «Пополнение автобусного парка муниципального предприятия ВПАТП-7 позволит усилить действующие маршруты общественного транспорта, а также заменить устаревший подвижной состав», — сказали в мэрии.

Начальная цена торгов — 485 миллионов рублей. Заявки будут приниматься до 20 сентября.

В августе в Казань прибыл первый серийный троллейбус нового поколения МАЗ-303Т20.

Что думаешь? Оцени!
    Карина Черных
    Обсудить
    Последние новости

    Украина перешла в наступление под Угледаром. Какими силами ВСУ пытаются прорвать российскую оборону?

    В Крыму прошел фестиваль с российскими блогерами и звездами

    Парикмахер назвал быстрый способ придать объем волосам

    Токаев заявил о необходимости производить вооружение в Казахстане

    Россиянам раскрыли способ обезопасить свои соцсети

    Место взрыва около военкомата в Петербурге попало на видео

    Россиян научили правильно сморкаться

    В Абхазии освободили от должности вице-премьера

    Раскрыто число мечтающих о жизни своего ребенка в Москве россиян

    В МИД России предостерегли Запад от производства оружия на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости