Российских туристов спасли у берегов Камбоджи

Посольство РФ в Пномпене: в Камбодже спасли россиян на потерявшей ход лодке

Группу российских туристов, которая попала в шторм на потерявшей ход лодке, спасли у берегов Камбоджи. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве России в Пномпене.

Известно, что вечером 4 сентября четверо россиян отправились на лодке к одному из островов в провинции Преах Сианух. Из-за шторма якорный фал намотался на винт двигателя, и судно потеряло ход.

Туристов спасли другие россияне, которые узнали о случившемся и отправились на помощь. После этого всех отдыхающих эвакуировала местная береговая охрана. В дипмиссии уточнили, что путешественники не пострадали и не обращались в посольство за помощью.

«Камбоджийская сторона ограничилась предупреждением об опасности выхода в море в ночное время», — добавили дипломаты.

Ранее катамаран с российскими туристами перевернулся в открытом море в Крыму. Людям пришлось выплыть на ближайшую скалу и ждать помощи там.