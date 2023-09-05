Звезду «Уэнсдэй» исключили из сериала на фоне обвинений в насилии

Звезду «Уэнсдэй» уберут из второго сезона шоу на фоне обвинений в насилии

Звезда сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайт не появится во втором сезоне шоу на фоне обвинений в насилии. Об этом пишет Daily Mail.

22-летний канадский актер сыграл Ксавьера Торпа в спин-оффе «Семейки Аддамс» — ученика школы, который может воплощать искусство в жизнь. «Он неизменно вежлив со всеми, включая съемочную группу и своих поклонников, большинство из которых лояльны к нему. Для Netflix исключить его из сериала — это позор. Это были всего лишь ложные слухи. Это просто неправильно», — заявил источник, близкий к семье актера.

В январе несколько женщин обвинили Перси Хайнса Уайта в насилии. Впервые о поведении актера заявила пользовательница Twitter с ником milkievich. Она рассказала, что артист живет в Торонто, где его знают как человека, который постоянно принуждает женщин к сексу и требует от них обнаженных фото. По словам девушки, Уайт устраивает вечеринки в подвале своего дома, где он вместе с друзьями предлагает женщинам алкоголь и наркотики, чтобы те согласились на секс. Позже звезда «Уэнсдэй» отреагировал на обвинения, назвав слухи о насилии ложью.