Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:35, 5 сентября 2023Культура

Звезду «Уэнсдэй» исключили из сериала на фоне обвинений в насилии

Звезду «Уэнсдэй» уберут из второго сезона шоу на фоне обвинений в насилии
Перси Хайнс Уайт

Перси Хайнс Уайт. Фото: Mairo Cinquetti / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Звезда сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайт не появится во втором сезоне шоу на фоне обвинений в насилии. Об этом пишет Daily Mail.

22-летний канадский актер сыграл Ксавьера Торпа в спин-оффе «Семейки Аддамс» — ученика школы, который может воплощать искусство в жизнь. «Он неизменно вежлив со всеми, включая съемочную группу и своих поклонников, большинство из которых лояльны к нему. Для Netflix исключить его из сериала — это позор. Это были всего лишь ложные слухи. Это просто неправильно», — заявил источник, близкий к семье актера.

В январе несколько женщин обвинили Перси Хайнса Уайта в насилии. Впервые о поведении актера заявила пользовательница Twitter с ником milkievich. Она рассказала, что артист живет в Торонто, где его знают как человека, который постоянно принуждает женщин к сексу и требует от них обнаженных фото. По словам девушки, Уайт устраивает вечеринки в подвале своего дома, где он вместе с друзьями предлагает женщинам алкоголь и наркотики, чтобы те согласились на секс. Позже звезда «Уэнсдэй» отреагировал на обвинения, назвав слухи о насилии ложью.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Путин призвал предоставить равные права всем участникам СВО

    СБУ обвинила Фридмана в финансировании СВО

    Россиянам раскрыли способ обезопасить свои соцсети

    Кинотеатр в Петербурге анонсировал показ «Оппенгеймера»

    Депутатам Рады запретили выезжать в Польшу

    В Кремле опровергли связь решений Путина и Си Цзиньпина не ехать на саммит G20

    Звезда «Милых обманщиц» выгодно продала роскошную виллу

    Бойцовские собаки напали на российскую пенсионерку и покусали хозяина

    Франция начала переговоры с Нигером о выводе своих войск

    Российских туристов спасли у берегов Камбоджи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости