Звезда сериала «Уэнсдэй» опроверг обвинения в насилии

Звезда сериала «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайт опроверг обвинения в насилии

Звезда «Уэнсдэй» Перси Хайнс Уайт отреагировал на обвинения в насилии. Он опубликовал заявление в сторис Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

По словам актера, ранее против него начали онлайн-кампанию. Он заявил, что с людьми, стоящими за ней, он не знаком. Он рассказал, что в результате были обнародованы конфиденциальные данные о его родных, а друзьям поступили угрозы.

Уайт подчеркнул, что упомянутая злоумышленниками девушка является его подругой. По словам актера, ее ложно изобразили жертвой. Он также отметил, что она пыталась прокомментировать данную ситуацию, однако была проигнорирована.

Слухи о насилии актер назвал ложью. По его словам, прозвучавшие в его адрес обвинения — вид «беспочвенных и вредных заявлений, которые могут спровоцировать недоверие по отношению к жертвам [домогательств]».

Ранее несколько женщин обвинили Перси Хайнса Уайта в насилии. Впервые о поведении актера заявила пользовательница Twitter с ником milkievich. Она рассказала, что артист живет в Торонто, где его знают как человека, который постоянно принуждает женщин к сексу и требует от них обнаженных фото. По словам девушки, Уайт устраивает вечеринки в подвале своего дома, где он вместе с друзьями предлагает женщинам алкоголь и наркотики, чтобы те согласились на секс.