В России предложили использовать кокосы для строительства домов

В России создали дешевую и легкую альтернативу бетону из скорлупы кокоса

В России предложили использовать отходы от кокосов для строительства домов. Ученые Донского государственного технического университета (ДГТУ) создали альтернативу традиционному бетону с использованием скорлупы этого плода. Результаты исследования опубликованы в журнале Materials.

По словам специалистов, в состав нового стройматериала входит до 10 процентов скорлупы кокосового ореха. В ДГТУ уточнили, что по прочности и другим эксплуатационным характеристикам разработка не уступает обычному бетону. Более того, материал оказался легче и на 15 процентов дешевле.

Скорлупа за счет шероховатой и угловатой структуры похожа по качествам на натуральный щебень, отметили исследователи. А за счет более рельефной поверхности повышается качество сцепления заполнителя и цементно-песчаной матрицы — это обеспечивает высокие характеристики бетона.

«Наш подход позволяет решить проблему утилизации этого типа отходов, актуальную для ряда регионов, и вывести на рынок новый строительный материал, который легче и дешевле традиционного бетона», — рассказал заведующий кафедрой «Строительство уникальных зданий и сооружений» ДГТУ Сергей Стельмах.

Исследователи считают, что снижение веса бетона станет большим преимуществом для строительства — такой материал с кокосовой скорлупой в составе можно будет применять в условиях плотной городской застройки или в сложных инженерно-геологических условиях.

Ранее стало известно о планах производить бетон из углекислого газа — такой способ предложили в компании Carbonaide, которая относится к Центру технических исследований Финляндии (VTT). Разработчики решили преобразовывать сам CO2 с помощью автоматизированной системы за счет атмосферного давления.