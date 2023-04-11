Бетон начнут делать из углекислого газа

Designboom: компания Carbonaide начнет делать бетон из углекислого газа

Компания Carbonaide, которая относится к Центру технических исследований Финляндии (VTT), начнет делать бетонные блоки из углекислого газа. Об этом сообщает Designboom.

Таким образом компания будет обеспечивать сокращение углеродного следа. Разработчики решили преобразовывать сам CO2 с помощью автоматизированной системы за счет атмосферного давления.

За основу взяли свойство бетона, связанное с тем, что он может улавливать углекислый газ. Подобный процесс приводит к тому, что железная арматура ржавеет и разрушает бетонные конструкции. «Мы превратили недостаток в преимущество», — заявил генеральный директор компании Тапио Вехмас.

Ранее шведская компания Northvolt предложила делать аккумуляторы для электромобилей из дерева. Фирма решила разработать технологию и наладить производство устройств с анодом из древесного сырья. Для создания экологичных батарей компания объединится с финским стартапом Stora Enso.