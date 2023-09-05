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06:06, 5 сентября 2023Мир

В Турции назвали двух проигравших в конфликте на Украине

dikGAZETE: Киев и ЕС стали проигравшими сторонами в конфликте на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Украина и Европа потерпели поражение в украинском конфликте. Такое мнение выразил обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Унвер Сель.

«С геополитической точки зрения на Украине — два крупных проигравших: первый — сам Киев, а второй — Европа и, следовательно, Германия. <...> Турция, как и весь мир, это тоже видит», — заявил он.

Журналист также добавил, что англосаксонский мир достиг своей «главной цели», которая заключалась в предотвращении интеграции европейской промышленности с российским сырьем. В результате этого, по его словам, пострадали все европейские страны, столкнувшись с рецессией и промышленным спадом, но наибольший ущерб был нанесен Германии.

Ранее сообщалось, что немецкая экономика находится в глубокой рецессии. Уточнялось, что в текущем году она рискует стать единственной крупной экономикой, у которой сокращается ВВП.

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    Марина Совина
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