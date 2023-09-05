Захарова рассказала о демарше посольства России в Германии и Швеции

Захарова: посольства РФ в Швеции и ФРГ предприняли демарш из-за оружия для Киева

Посольства России в Швеции и Германии предприняли демарш из-за планов компаний из этих стран производить оружие для Киева. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, который транслируется на YouTube.

«В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности. Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции», — заявила она.

По ее словам, Россия исходит из того, что в обеих столицах сделают нужные выводы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах производить на Украине шведские боевые машины пехоты. Он уточнил, что речь идет о модели CV90.

