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13:36, 5 сентября 2023Мир

Захарова рассказала о демарше посольства России в Германии и Швеции

Захарова: посольства РФ в Швеции и ФРГ предприняли демарш из-за оружия для Киева

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Посольства России в Швеции и Германии предприняли демарш из-за планов компаний из этих стран производить оружие для Киева. Об этом рассказала пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова во время брифинга, который транслируется на YouTube.

«В случае реализации вышеупомянутых планов российская сторона примет необходимые меры по купированию угроз своей безопасности. Посольствами России в Берлине и Стокгольме предприняты соответствующие демарши во внешнеполитических ведомствах ФРГ и Швеции», — заявила она.

По ее словам, Россия исходит из того, что в обеих столицах сделают нужные выводы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах производить на Украине шведские боевые машины пехоты. Он уточнил, что речь идет о модели CV90.

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    Виктория Кондратьева
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