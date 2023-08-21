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19:04, 21 августа 2023Бывший СССР

Зеленский рассказал о планах производить на Украине шведские БМП

Зеленский заявил, что шведские БМП CV90 планируют производить на Украине

Фото: Thomas Traasdahl / Ritzau Scanpix / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что шведские боевые машины пехоты (БМП) CV90 планируют производить в стране. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Швеция. CV90, боевые машины. Будем производить на Украине», — говорится в публикации украинского лидера.

21 августа глава МИД Германии Анналена Бербок прокомментировала передачу истребителей F-16 Киеву, назвав это хорошим днем для Украины и Европы. В НАТО поставили украинской стороне условие по использованию этого вооружения. Глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен заявлял, что альянс пожертвует военную технику только для вытеснения противника с территории республики.

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    Кристина Есикова
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