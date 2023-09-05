День города отпразднуют в Москве с 9 по 10 сентября

День города отметят на праздничных площадках по всей Москве с 9 по 10 сентября

Масштабная праздничная программа ждет жителей и гостей столицы 9 и 10 сентября в честь 876-летия Москвы. На городских площадках в парках, музеях и учреждениях культуры пройдет множество тематических мероприятий, выставок и концертов в честь Дня города.

По традиции Цветной бульвар откроет праздник фестивалем «Добрая Москва», в рамках него пройдет благотворительная ярмарка. Все желающие смогут помочь людям и животным, а также узнать о работе благотворительных фондов и посетить мастер-классы.

На Поклонной горе 9 и 10 сентября с 12:00 до 22:00 и с 15:00 до 20:00 соответственно пройдут праздничные концерты. Кульминацией программы станет вечер, организованный в субботу телеканалом МУЗ-ТВ. В нем примут участие более 30 знаменитостей. А в воскресенье известные артисты выступят на сцене на Поклонной горе в рамках концерта радиостанции «Дорожное радио».

В свою очередь в парке искусств «Музеон» состоятся концерты начинающих артистов и молодых коллективов, вместе с ними на сцене появятся популярные блогеры и артисты. А 10 сентября к концерту присоединятся дети.

Одной из главных развлекательных площадок в праздничные выходные станет стадион «Лужники», который по случаю Дня города превратится в миниатюрную версию столицы с самими известными достопримечательностями. На стадионе ожидаются выступления спортсменов, актеров балета, певцов и актеров, а также масштабное шоу с участием Полины Гагариной, Валерия Сюткина, Александра Ф. Скляра, Олега и Родиона Газмановых, Люси Чеботиной и других исполнителей.

Концерты при участии кавер-групп и сольных артистов, хореографических детских и взрослых коллективов, а также театралов пройдут и в популярных московских парках. Посетители в Таганском парке, «Сокольниках», Красной Пресне и усадьбе «Воронцово» поприветствуют на сцене звездных артистов, а в саду имени Баумана и «Эрмитаже» смогут поучаствовать в мастер-классах. При этом «Эрмитаж» по традиции проведет фестиваль «Театральный марш», он откроет новый театральный сезон в городе.

Кроме того, певцы, танцоры и артисты эстрады, театра и цирка выступят на 12 площадках в каждом из округов Москвы.

Большую праздничную программу, посвященную истории Москвы, подготовили столичные библиотеки, музеи, галереи и выставочные центры. Горожане смогут сходить на бесплатные экскурсии, принять участие в квестах и викторинах. Так, Музей В.А. Тропинина приглашает посетить арт-фестиваль и три бесплатные выставки о жизни москвичей в XVIII — начале XX века, а Библиотека-читальня имени А.С. Пушкина — лекцию-перфоманс о музыке и звуках ушедшей эпохи. В свою очередь посетителей Московского зоопарка ждут экскурсии, мастер-классы и концертная программа.